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Названо три головних модних тренди осені 2018

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Багатошаровість – це тренд, який також тримається вже кілька сезонів - фото 1
Багатошаровість – це тренд, який також тримається вже кілька сезонів / wwd

Щоб виглядати найкрасивішою цієї осені, потрібно взяти до уваги ці прості поради модних експертів.

Пропонуємо вам ТОП-3 найцікавіших і стильних рішень сезону осінь-зима 2018-19 за версією Дослідницького інституту кольору Pantone.

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Клітка

Модний принт, який не втрачає свою популярність вже який сезон, цієї осені повністю опанував подіуми і серця найстильніших дівчат світу. Пальто, спідниці, блузи, сукні: сміливо вибирайте більше, ніж одну, картату річ і комбінуйте між собою.

Названо три головних модних тренди осені 2018 - фото 274626
Названо три головних модних тренди осені 2018

Багатошаровість

Багатошаровість – це тренд, який також тримається вже кілька сезонів. Цієї осені вона повинна стати особливо перебільшеною. До всього іншого – це тепло. Тому, поєднуйте різні фактури, кольори і крої одягу й будьте стильними.

Названо три головних модних тренди осені 2018 - фото 274628
Названо три головних модних тренди осені 2018

Плісирування

Незважаючи на те, що плісировані спідниці свого часу стали мейнстрімом і відійшли на другий план, ця річ з бабусиного гардероба знову увійшла в моду. Тут головне не бояться експериментів, змішуйте стилі і надягайте плісировані спідниці з грубими в'язаними светрами або толстовками, кросівками і туфлями на підборах.

Названо три головних модних тренди осені 2018 - фото 274629
Названо три головних модних тренди осені 2018

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Джерело: wwd
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