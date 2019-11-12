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В Instagram з'явилася функція, яка дозволяє записувати відео у форматі TikTok

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В Instagram з'явилася функція, яка дозволяє записувати відео у форматі TikTok - фото 1

Instagram запустив в Бразилії новий формат історій – Reels. Функція дозволяє створювати ролики TikTok-формату: 15-секундні відео, на які можна додавати музику, AR-ефекти та змінювати швидкість.

Як і в TikTok, при створенні роликів в Instagram можна буде запозичувати музику з інших відео. Їх можна буде знайти за хештегом або вибрати аудіо з колекції Facebook. Підсумковими роликами можна буде поділитися зі своїм підписниками. Найпопулярніші відео будуть відображатися в спеціальній вкладці.

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Директор Instagram з управління продуктами Роббі Штейн вважає, що TikTok заслуговує подяки за популяризацію цього формату, але це "універсальна ідея". Функцію запустили в Бразилії, оскільки там багато користувачів Instagram, жителі цієї країни люблять музику і вони "не так одержимі" TikTok.

"Обмін відео з накладеною музикою – досить універсальна ідея, в використанні якої всі можуть бути зацікавлені. Основну увагу ми приділили тому, як зробити цей формат унікальним для нас", – розповів Роббі Штейн.

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Джерело: techcrunch
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