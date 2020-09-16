Новий дизайн легендарних кросівок Adidas розкритикували у мережі: фото

Покупці підняли на сміх новий дизайн легендарної моделі кросівок німецького бренду Adidas, які були створені спільно зі співачкою Beyonce.

Йдеться про кросівки Adidas Superstar, розроблених в колаборації з американською R'n'B-виконавицею Beyonce і випущених на честь 50-річчя моделі. У новій версії незмінними залишилися характерні миски у вигляді черепашок і три чорні смужки з боків. Підошва у новій моделі стала вищою і геометричною: з'явився гострий носок і трикутні виступи по краях.

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Користувачі мережі спантеличені новинкою і висловилися на цю тему в соцмережах. "Ви повинні звільнити того, хто розробив ці кросівки. Чесне слово, вони такі потворні, що навіть боляче!", "Я правда обожнюю Beyonce, але це просто жахливо", "Боже мій, це жахливо, я не вірю, що Beyonce це схвалила", "Це для ніг прибульців?" – коментують невдоволені юзери.

Кросівки будуть доступні до покупки 18 вересня, їхня вартість складе 200 доларів.

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