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З молотка пустять ексклюзивний Lamborghini Countach
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На автомобільний аукціон Russo and Steel у штаті Аризона виставлять єдиний у своєму роді суперкар Lamborghini Countach 1985 року. Саме цей екземпляр надавали пресі для тестів, а також використовували на фотосесіях для офіційних брошур.
Історія Countach налічує всього 16 років, за які купе встигло змінити кілька модифікацій, а також увійти в історію світового автопрому, як один з найкрасивіших спорткарів у світі. Всього випустили 1 997 екземплярів.
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Анонсований для торгів екземпляр – найпотужніший у всій лінійці модифікацією 5000QV. Він оснащена добряче модернізованим 5,2-літровим мотором V12. На кожен циліндр у цього спорткара припадає по чотири клапани – звідси і назва моделі QuattroValvole.
Такий 48-клапанний мотор видавав 455 кінських сил. Карбюратори в цій версії розмістили над двигуном, натомість у минулих Countach вони розташовувалися з боків – це допомогло поліпшити забір повітря.
Велику частину часу автомобіль зберігали в музеї в Новому Орлеані, тому його пробіг складає всього 15 691 кілометр. Однак власник все одно вирішив провести капітальний ремонт, який обійшовся йому у 300 тисяч доларів. Поки що приблизна вартість не розголошується, але вона явно буде вимірюватися сотнями тисяч доларів.
Нагадаємо, що влітку цього року з молотка пустили Countach в модифікації 5000S, який належав американському автогонщикові і чемпіону Формули-1 Маріо Андретті. За автомобіль з 371-сильним V12 і пробігом 17 715 кілометрів запросили щонайменше 500 тисяч доларів.
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