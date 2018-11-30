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Гібрид BMW i8 став патрульною машиною

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BMW i8 трішки удосконалили - фото 1
BMW i8 трішки удосконалили / Car and Driver

Німецьке ательє AC Schnitzer побудувало патрульний автомобіль на базі гібридного спорткара BMW i8.

Купе розроблено у рамках програми з безпечного тюнінгу TUNE IT! SAFE!, яку підтримують Асоціація німецьких тюнінгових компаній (VDAT) і Федеральне міністерство транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини. Протягом року гібрид можна забронювати для участі у тематичних заходах, ярмарках і шоу.

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Концептуальний поліцейський автомобіль учасники VDAT представляють щорічно. Цього разу AC Schnitzer вибрали i8 як найбільш технологічний автомобіль з лінійки BMW. Для початку моделі на 20 міліметрів занизили підвіску, потім протестували новий комплект пружин на "Північній петлі" Нюрбургринга. Крім того, спорткар оснастили 21-дюймовими кованими дисками, які на 4,4 кілограма легші за звичайні.

Особлива поліцейська версія BMW i8 - фото 292458
Особлива поліцейська версія BMW i8

Патрульний автомобіль отримав новий аеродинамічний обвіс з елементами з вуглепластику. До його складу увійшли передній спойлер, канарди, масивне заднє антикрило та трискладовий дифузор.

З карбону також зробили ручки дверей, корпуси бічних дзеркал, деталі решітки радіатора та накладки на повітроводи. У салоні з'явилися алюмінієві підрульові пелюстки та педалі, а також металева накладка на контролер системи iDrive.

Особлива поліцейська версія BMW i8 - фото 292457
Особлива поліцейська версія BMW i8

У 2015 році AC Schnitzer представило патрульну машину на базі BMW X4 2.0i xDrive. Кросовер отримав відповідну ліврею, новий вихлоп і 22-дюймові колеса. Також позашляховику занизили підвіску та збільшили віддачу базової "турбочетвірки" зі 184 до 245 кінських сил.

Особлива поліцейська версія BMW i8 - фото 292456
Особлива поліцейська версія BMW i8

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Джерело: motor
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