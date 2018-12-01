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У США піде з молотка ретро-пікап Брюса Вілліса

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Під капотом машини немає жодної оригінальної деталі - фото 1
Під капотом машини немає жодної оригінальної деталі / barrett-jackson

На початку наступного року авто голлівудського актора Брюса Вілліса буде виставлене ​​на аукціон для продажу.

Виготовлений за індивідуальним замовленням, співробітниками автомобільної компанії Chevrolet ретро-пікап, протягом 20 років був у володінні улюбленого багатьма актора Брюса Вілліса.

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Але, незважаючи на це, за офіційними даними на початку наступного року модель буде виставлена ​​на аукціон. Створену в 1954 році модель повністю модернізували в 1990 році за індивідуальним замовленням, спеціально для актора. Головним бажанням актора було перетворити автомобіль на модель, розраховану на досягнення максимальної швидкості.

Зовні, а також в салоні виробникам вдалося зберегти первісну унікальність моделі. Але всі матеріали були замінені на більш якісні. А ось під капотом машини немає жодної оригінальної деталі, бо все було замінено, щоб в результаті отримати швидкісний автомобіль.

У США піде з молотка ретро-пікап Брюса Вілліса - фото 292348

У США піде з молотка ретро-пікап Брюса Вілліса - фото 292349

У США піде з молотка ретро-пікап Брюса Вілліса - фото 292350

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Джерело: barrett-jackson
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