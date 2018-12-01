На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У США піде з молотка ретро-пікап Брюса Вілліса
-
- 16
На початку наступного року авто голлівудського актора Брюса Вілліса буде виставлене на аукціон для продажу.
Виготовлений за індивідуальним замовленням, співробітниками автомобільної компанії Chevrolet ретро-пікап, протягом 20 років був у володінні улюбленого багатьма актора Брюса Вілліса.
І ще: Suzuki анонсувала маленький позашляховик Spacia
Але, незважаючи на це, за офіційними даними на початку наступного року модель буде виставлена на аукціон. Створену в 1954 році модель повністю модернізували в 1990 році за індивідуальним замовленням, спеціально для актора. Головним бажанням актора було перетворити автомобіль на модель, розраховану на досягнення максимальної швидкості.
Зовні, а також в салоні виробникам вдалося зберегти первісну унікальність моделі. Але всі матеріали були замінені на більш якісні. А ось під капотом машини немає жодної оригінальної деталі, бо все було замінено, щоб в результаті отримати швидкісний автомобіль.
Читайте також: Audi представила конкурента Tesla Model S
-
09:51Сніг та мороз: погода 1 грудня в Україні
-
09:23Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
-
08:54Користувачі OnePlus 6T зіткнулися з несподіваним дефектом
-
08:31Найкращі продукти для імунітету взимку
-
08:13У США піде з молотка ретро-пікап Брюса Вілліса
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
- 30 листопада
-
22:56Лікарі назвали продукти, які провокують появу каменів у нирках
-
22:24Жінка шеф-кухар у США вперше отримає три зірки Мішлена
-
22:00Привітання з Днем ангела Романа: побажання і картинки на іменини
-
21:48OnePlus спільно з McLaren випустить спеціальну версію OnePlus 6T
-
21:19Гібрид BMW i8 став патрульною машиною
-
21:05Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
-
20:56Валерій Харчишин з Другої ріки різко постарів: відеофакт
-
20:32Apple почала продавати відновлені iPad 2018
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
20:152019 рік якої тварини за Східним гороскопом: опис і характеристика
-
19:54Фото Меган Маркл, зроблені до знайомства з принцом Гаррі
-
19:32Nissan Leaf другого покоління перетворили на гоночний електрокар
-
19:18Схудла Rihanna похизувалася фігурою у білизні
-
18:54Науковці розповіли, чому нам сняться нічні жахіття
-
18:32Дитячі Зоряні війни: Disney показала яскравий трейлер
-
18:13Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart: дивіться кліп, знятий у Києві
-
17:53Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві
-
17:33Названо продукти, які категорично не варто поєднувати з алкоголем
-
17:12Цей напій зміцнює кістки: ви п'єте його щодня
-
09:23Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
- 30 листопада
-
21:05Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
-
20:152019 рік якої тварини за Східним гороскопом: опис і характеристика
-
17:53Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві
-
15:10Тепло, зручно і красиво: як одягатися чоловікам взимку
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
10:15Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада
-
08:15Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
- 29 листопада
-
21:45Серіал Жити заради кохання 4 серія – дивитися онлайн 29-11-2018
-
18:24Астана – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
-
16:31Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
-
14:145 цікавих книг, які стануть чудовими подарунками
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада
- 28 листопада
-
21:50Серіал Жити заради кохання 3 серія – дивитися онлайн 28-11-2018
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
18:13Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
-
16:27Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років
-
14:56Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем
-
13:29Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)
-
08:55Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку
-
07:15Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада
-
00:05Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
- 27 листопада
-
19:21Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт