Chevrolet Suburban перетворили на сімейний бункер на колесах

Канадська фірма Inkas Armored розробила броньовану версію сімейного позашляховика Chevrolet Suburban. Завдяки захисту, який не побачиш неозброєним оком, на модифікованому автомобілі можна відправитися хоч у супермаркет, не привертаючи зайвої уваги.

Chevrolet Suburban обладнали бронею класу CEN 1063 BR 6 по всьому периметру. Подібний захист витримає обстріл з автомата Калашникова кулями калібру 7,62, а також підрив двох ручних гранат, пише Inkas Armored.

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Крім того, позашляховик оснастили балістичним склом, посиленою підвіскою, а також надміцним дверними петлями та спеціальними шинами, на яких можна пересуватися навіть у спущеному стані.

Серед додаткових засобів захисту Suburban отримав функцію гучного зв'язку, а також посилені гальма та систему пожежогасіння. Подібні модифікації дозволяють експлуатувати сімейний позашляховик в умовах мегаполісу і під час заміських поїздок. А завдяки унікальній конструкції захисту, броня автомобіля не заважає розміщенню пасажирів, а також не впадає в очі.

Крім того, за бажанням замовника, канадські фахівці можуть обладнати Chevrolet Suburban полегшеним броньованим захистом. Подібна броня дозволить знизити загальну масу позашляховика, зробивши його більш маневреним.

На початку лютого американське тюнингове ательє обладнало "заряджений" пікап Hennessey VelociRaptor прихованим композитним бронюванням. Подібний захист у 15 разів міцніший за сталь і на 40 відсотків міцніший, ніж кевлар.

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