Нові популярні пісні: плейлист музики для гарного настрою

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ точно покращить настрій та додасть бадьорості, адже нові хіти відомих виконавців за кінець березня та початок квітня вже підкорюють мережу та чарти!

Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий кінець березня та початок квітня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Зацініть новинки рок-музики за останній тиждень

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

The Score - Dreamin ft. blackbear

The Chainsmokers - Kills You Slowly (Lyric Video)

Jonas Brothers - Cool

Khalid - Don't Pretend (Audio) ft. SAFE

AJR - Dear Winter (Official Music Video)

Khalid - Hundred (Audio)

The Lumineers - Gloria (Lyric Video)

James Bay - Peer Pressure ft. Julia Michaels

MARINA - To Be Human [Official Audio]

Khalid - Bad Luck (Audio)

Khalid - Twenty One (Audio)

Bazzi - Paradise [Official Video]

AURORA - The Seed (Audio)

Billie Eilish - bad guy

Loote - 85% ft. gnash

Marshmello - Tell Me (Official Music Video)

BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

Blasterjaxx - Super Friends (feat. Jack Wilby) [Official Music Video]

Sam Feldt & Yves V - One Day (feat. ROZES) [Official Music Video]

Josh Charm - Feel So Good (Official Music Video)

LVNDSCAPE - Home (feat. Jae Hall) [Official Audio]

Curbi - Redeem (Official Music Video)

Brandon Reeve - Bosky (Official Music Video)

22Bullets - Surya (feat. rmcm) [Official Audio]

Cheat Codes - Be The One (with Kaskade) [Official Music Video]

MARINA - Enjoy Your Life [Official Audio]

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