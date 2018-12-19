Нові Huawei показали на якісних фото

Офіційний дебют Huawei P30 і P30 Pro очікується в березні 2019 року / worldwidenews

У мережі опублікували фото Huawei P30 і P30 Pro, які китайський виробник активно готує до випуску.

Рендери демонструють основні особливості дизайну смартфонів Huawei P30 і P30 Pro.

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Обидві моделі отримають краплевидні вирізи дисплеїв, а не точкові, як передбачалося раніше. У Huawei P30 очікується потрійна камера з компонуванням, схожа на торішній Huawei P20 Pro. До слова, Huawei P30 Pro отримає навіть не потрійну, а основну камеру з чотирма модулями і потужним спалахом, яку розташували збоку. Офіційний дебют Huawei P30 і P30 Pro очікується в березні 2019 року.

А ще Huawei представила компактний і легкий ноутбук на базі процесорів Intel Core восьмого покоління. Зазначимо, що анонс MateBook 13 відбувся торік, але лише зараз виробник назвав ціни на новинку та оголосив про старт продажів.

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