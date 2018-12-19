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Нові Huawei показали на якісних фото

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Офіційний дебют Huawei P30 і P30 Pro очікується в березні 2019 року - фото 1
Офіційний дебют Huawei P30 і P30 Pro очікується в березні 2019 року / worldwidenews

У мережі опублікували фото Huawei P30 і P30 Pro, які китайський виробник активно готує до випуску.

Рендери демонструють основні особливості дизайну смартфонів Huawei P30 і P30 Pro.

І ще: Huawei nova 4 з отвором в екрані показали на якісних рендерах

Обидві моделі отримають краплевидні вирізи дисплеїв, а не точкові, як передбачалося раніше. У Huawei P30 очікується потрійна камера з компонуванням, схожа на торішній Huawei P20 Pro. До слова, Huawei P30 Pro отримає навіть не потрійну, а основну камеру з чотирма модулями і потужним спалахом, яку розташували збоку. Офіційний дебют Huawei P30 і P30 Pro очікується в березні 2019 року.

Нові Huawei показали на якісних фото - фото 296253

Нові Huawei показали на якісних фото - фото 296254

А ще Huawei представила компактний і легкий ноутбук на базі процесорів Intel Core восьмого покоління. Зазначимо, що анонс MateBook 13 відбувся торік, але лише зараз виробник назвав ціни на новинку та оголосив про старт продажів.

Читайте також: В Україні стартували продажі смарт-годинників Huawei Watch GT

Джерело: worldwidenews
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