В Україні стартували продажі смарт-годинників Huawei Watch GT

Компанія Huawei повідомила про початок роздрібних продажів "розумних" годинників Huawei Watch GT в Україні. Одна з головних переваг цієї моделі полягає у здатності працювати в активному режимі без підзарядки близько двох тижнів поспіль.

Пристрій дозволяє аналізувати показники активності користувача, отримувати рекомендації щодо фізичного навантаження, відстежувати якість сну, проводити ефективні тренування, бачити повідомлення про дзвінки і повідомлення та багато іншого. Годинник можна використовувати для відстеження показників під час занять.

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"Розумний" годинник Huawei Watch GT з 1,39-дюймовим AMOLED-дисплеєм може виступати в ролі фітнес-трекера та пристрою для перегляду повідомлень, при цьому виглядає він як звичайний класичний годинник. Таким чином його без проблем можна використовувати не тільки під час спортивних тренувань, а й у повсякденному житті, включаючи офіс і розваги.

Huawei Watch GT уже можна придбати

Корпус з нержавіючої сталі і керамічних панелей з алмазним покриттям DLC відрізняється особливою міцністю. Пристрій також має ступінь захисту від вологи 5 АТМ. Крім класичної моделі виробник пропонує користувачам модель Huawei Watch GT Sport у чорному кольорі корпусу і з каучуковим ремінцем, який можна поміняти на будь-який з шириною 22 мм.

Смарт-годинник Huawei Watch GT на основі економічного чипсета Cortex-M4 працює під управлінням фірмової ОС, що дозволяє використовувати його без підзарядки до 30 діб. При періодичної активації відстеження пульсу та вправ час автономної роботи скорочується до 2 тижнів, а якщо ж постійно використовувати GPS, сенсор серцевих скорочень й активний дисплей, то автономності знижується до доби.

Годинник Huawei Watch GT вже доступний у фірмових магазинах Huawei, великих мережах електроніки й інтернет-магазинах за рекомендованою вартості 6999 гривень.

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