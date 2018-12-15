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Huawei nova 4 з отвором в екрані показали на якісних рендерах
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Офіційна презентація Huawei nova 4 запланована тільки на наступний понеділок, але вже зараз про смартфон відомо практично все.
Напередодні анонсу в мережі з'явилися зображення новинки в різних варіантах забарвлення. На рендерах показаний новий для компанії дизайн з отвором в екрані. Крім того, смартфон стане першим апаратом середнього класу від Huawei з потрійною камерою.
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Huawei nova 4 отримає 6,4-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2310х1080 пікселів і тонкими рамками. У верхньому лівому кутку розміщений невеликий отвір під 25-мегапіксельну фронтальну камеру. Ззаду апарат нагадує флагманський P20 Pro з таким же дизайном потрійної камери. За даними одних джерел, в смартфоні будуть сенсори з роздільною здатністю 20 + 16 + 2 Мп, а інші пишуть про 48 + 16 + 2 Мп.
Також пристрою приписують восьмиядерний процесор Kirin 970, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 64 або 128 ГБ і акумулятор на 3750 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт. Повідомляється про можливість використання двох SIM-карт з підтримкою 4G і VoLTE.
Ціна і дата старту продажів Huawei nova 4 поки не розкриті.
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