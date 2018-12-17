Потужна новинка: Huawei представив ноутбук MateBook 13

Крім смартфона Huawei nova 4 з врізаною в екран фронтальною камерою та 48-мегапіксельною основною, компанія Huawei представила компактний і легкий ноутбук на базі процесорів Intel Core восьмого покоління.

Зазначимо, що анонс MateBook 13 відбувся торік, але лише зараз виробник назвав ціни на новинку та оголосив про старт продажів.

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Працює ноутбук на базі процесорів Intel Core i5-8265U (4 ядра / 8 потоків, 1,6 / 3,9 ГГц, 6 Мбайт L3) або i7-8565U (4 ядра / 8 потоків, 1,8 / 4, 6 ГГц, 8 Мбайт L3). Ціна починається з позначки $ 725 за базову версію з CPU i5-8265U, 8 ГБ оперативної пам'яті, SSD об'ємом 256 ГБ і досягає $ 930 за топовий варіант з i7-8565U, SSD на 512 ГБ і дискретною відеокартою NVIDIA GeForce MX150 з 2 ГБ власної пам'яті.

Huawei представив ноутбук MateBook 13

Роздільна здатність екрану IPS діагоналлю 13,3 дюйма складає 2160х1440 пікселів. Сам екран характеризується дуже тонкими рамками з боків – всього 4,4 міліметра – і займає він 88% площі поверхні кришки. Також заявлені 100-відсоткове охоплення колірного простору sRGB, 70,8-відсоткове охоплення простору NTSC і максимальна яскравість 300 кд/м2.

Huawei представив ноутбук MateBook 13

В наявності також адаптери Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5.0, два порти USB Type-C (USB 3.0) і відеовихід DisplayPort., Web-камера на 1 Мп і стереодинаміки.

Huawei представив ноутбук MateBook 13

З інших особливостей можна відзначити вбудований у кнопку ввімкнення сканер відбитків пальців і підтримку технології швидкої зарядки – 15 хвилин на зарядці забезпечать ще 2,5 години автономності. Автономність, до слова, заявлена ​​на рівні 10 годин. У реальності, звичайно, стільки навряд чи вийде, але чесні 6 годин при відтворенні відео ноутбук відпрацювати точно повинен.

Huawei представив ноутбук MateBook 13

Ноутбук виконаний у корпусі товщиною 14,9 міліметра, а його вага не перевищує 1,3 кілограма.

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