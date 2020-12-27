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Найкраща нова музика грудня: ідеальний плейлист зими
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Фінальний тиждень грудня став атмосфернішим завдяки новим трекам, які змушують танцювати, підспівувати та веселитись. Зібрали плейлист свіжих пісень за грудень 2020, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!
Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч зимовий сезон лише стартував, але вже встиг принести сніг, святкову атмосферу та свіжі хіти від поп-зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень від улюблених виконавців.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Новий тиждень грудня відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Ed Sheeran, Кеті Перрі, Blackbear & Wiz Khalifa та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Ed Sheeran - Afterglow [Official Lyric Video]
MOD SUN - “BONES” (OFFICIAL VIDEO)
Blackbear & Wiz Khalifa - CHEERS [Audio]
Katy Perry - Not the End of the World
AJR - My Play (Official Audio)
ILLENIUM and Dabin Feat. Lights - Hearts On Fire (Official Lyric Video)
SZA - Good Days (Audio)
Lil Durk - Still Trappin feat. King Von (Official Lyric Video)
Elliot Lee - My Favourite Things (lyrics)
Studio Killers - Jenny (Official Audio)
PJ - Single On Christmas (Official Music Video)
Jealous of the Birds - A Caravan Christmas
Munn - i'm f*ucked, i know (with Delanie Leclerc) [Official Lyric Video]
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