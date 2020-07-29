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Нове покоління автопілоту Tesla випробували на складній трасі: відео
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У мережі опублікували відеоролик, в якому інженери Tesla випробовують нове покоління системи автопілота електрокарів на складних ділянках доріг. Попри те, що маршрут заклали в систему заздалегідь, автопілот не завжди справлявся з дорогою самостійно.
Більшість ділянок траси автопілот Tesla проїхав самостійно та без будь-яких проблем. Однак попри те, що маршрут електрокара фахівці внесли у базу системи автономного водіння заздалегідь, у деяких випадках, водієві довелося допомогти автопілоту уникнути аварійних ситуацій.
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Основну складність в автопілота викликала двополосна звивиста дорога зі складною розміткою, яка змінювалася у залежності від конкретної ділянки траси. Під час пересування, автономна система кілька разів критично наблизилася до розділової смуги. При цьому електромобіль не скидав швидкість. Якби водій вчасно не втрутився в систему управління, самостійно виконавши підкермовування, Tesla опинилася б на зустрічній смузі.
Ілон Маск, своєю чергою, стверджує, що щодня використовує технологію автономного водіння при поїздках на роботу. Однак маршрут, по якому пересувається глава американської корпорації, добре вивчений і на ньому не виникає аварійних ситуацій. Нинішня система є вже п'ятою версією автопілота Tesla. Після випробувань фахівці направлять її на чергове доопрацювання.
Минулого тижня на шосе у США сталася аварія за участю позашляховика Dodge Durango і Tesla. Електромобіль за допомогою системи автопілота зумів ухилитися від зіткнення з напівпричепом, проте у цей момент його протаранив американський позашляховик.
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