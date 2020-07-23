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Американець намагався заправити Tesla Model 3 бензином: епічне відео

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Американець намагався заправити Tesla Model 3 бензином: епічне відео - фото 1

Кілька років тому в мережі з'явилося відео, яке відразу ж стало хітовим. На ньому було показано, як дівчина марно намагалася заправити електричну Tesla Model S бензином. І ось недавно ситуація повторилася, тільки на цей раз дійовими особами виступив молодий хлопець і дешевша модель – Tesla Model 3.

Курйозний випадок стався на АЗС у США, і його зняли інші автомобілісти. На відео, яке було опубліковано в YouTube, видно, як молодий чоловік приїхав на заправку і безрезультатно намагається заправити електромобіль традиційним паливом. Спочатку він спробував вставити пістолет в зарядне гніздо, потім почав обшукувати машину в спробі знайти горловину, а після цього навіть почав "гуглити", як вирішити проблему. Як тільки інтернет дав йому відповідь, чоловік моментально змінився в обличчі і покинув АЗС.

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Можливо, цей ролик є постановочним, хоча не виключено, що американець просто не знав техніку автомобіля, на якому він їхав. Таке іноді відбувається з орендованим машинами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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