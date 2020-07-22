Tesla за 1,5 мільйона доларів: електромобіль першого покоління виставили на продаж

Електромобіль Tesla Roadster на базі Lotus Elise виробляли з 2008 по 2012 рік. Останній екземпляр цієї моделі продають у Швейцарії за 1,5 мільйона доларів.

Машина у відмінному стані. За вісім років пробіг склав всього 200 км. Щоб батарея не "померла", час від часу електромобіль підключають до зарядки. Кузов пофарбований у білий колір. На кермі все ще є заводський чохол.

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Не можна сказати, що ціна за автомобіль виправдана. Свого часу цю модель продавали трохи дорожче як за 100 тисяч доларів. Звичайно, машину вже зняли з виробництва, а її стан вдалося зберегти на високому рівні. Але статус Tesla Roadster ще не досяг класики, якщо це взагалі коли-небудь станеться.

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