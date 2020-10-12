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Нова дівчина Бреда Пітта знову поставила хейтерів на місце

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Ніколь Потуральскі - фото 1
Ніколь Потуральскі / instagram

Ніколь Потуральскі довго не реагувала на мережевих недоброзичливців, які активізувалися в її соцмережах після інформації про роман з Бредом Піттом. Однак всьому приходить кінець: дівчина не витримала і звернулася до кривдників.

30-річна Ніколь Потуральскі до недавнього часу не реагувала на образи і нападки з боку фанатів пари Бреда Пітта і Анджеліни Джолі. Однак зараз дівчина налаштована рішуче: у своїх Інстаграм-історіях вона виклала довге відео, звернене до хейтерів.

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Казала дівчина німецькою мовою, але про не менше численних англомовних фоловерів не забула, супроводивши кожен фрагмент короткими субтитрами.

"Привіт друзі! Я завжди дивувалася, чому люди залишають комусь негативні коментарі? Чому? У чому ваша вигода? Я просто хочу зрозуміти хід ваших думок. Тому що я просто не розумію. Це так грубо і сумно", – пише модель. В кінці вона дала пораду всім своїм шанувальникам: "Просто не підписуйтесь на людей, які вам не подобаються. Все просто. Будьте милими і добрими. Постарайтеся".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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