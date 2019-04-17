Стало відомо, у скільки обійдеться відновлення собору Паризької Богоматері

Відомий французький архітектор Жан-Мішель Вільмотт заявив, що вартість відновлення собору Паризької Богоматері обійдеться приблизно у мільярд євро. Про це він повідомив в ефірі радіостанції France Inter.

За словами архітектора, існує певна розцінка відновлення склепіння, реконструкції шпиля і ремонту внутрішнього оформлення собору. "Так, приблизно так", – запевнив Вільмотт ведучого, коду той запитав про вартість відновлення у мільярд євро.

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Архітектор Жан-Мішель Вільмотт

Варто зазначити, що фахівець також відзначив, що, якщо всі обіцяні пожертвування дійсно надійдуть до фонду відновлення собору, то вони можуть покрити вартість реконструкції.

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