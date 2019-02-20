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Номінанти на Оскар отримають в подарунок шоколадки з марихуаною

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Номінанти на Оскар отримають незвичні подарунки - фото 1
Номінанти на Оскар отримають незвичні подарунки / gettyimages

Щороку оскарівські номінанти отримують подарункові пакети з різними речами – від сертифікатів на розкішний відпочинок до патчів і фітнес-трекерів. Вартість такого набору обходиться у понад $ 100 тисяч.

Цьогоріч 25 претендентів на "Оскар" в акторських і режисерських номінаціях, серед яких, наприклад, Альфонсо Куарон ("Рома"), Махершала Алі ("Зелена книга"), Емма Стоун і Олівія Колман ("Фаворитка"), отримають у подарунок шоколадки з канабісом.

І ще: Оскар 2019: опубліковане перше фото сцени для церемонії вручення кінопремії

Солодощі виробляє компанія Coda Signature. Для тих, хто не вживає канабіс, у наборі передбачений зволожувальний крем для обличчя High Beauty з екстрактом насіння конопель.

Номінанти на Оскар отримають в подарунок шоколадки з марихуаною - фото 308865

Подарункові пакети вручає маркетингова компанія Distinctive Assets. Крім цукерок, номінанти отримають також сертифікат на сеанс лікування від будь-якої фобії (якщо вона у них є) і навіть вантуз з відповідним емоджі!

Номінанти на Оскар отримають в подарунок шоколадки з марихуаною - фото 308864

Але є і більш приємні подарунки: тиждень у спа-салоні Golden Door в Каліфорнії (вартістю близько $ 10 тисяч), відпустка на елітному грецькому курорті Avaton Luxury Villas, де одна ніч обійдеться у $ 779, а також круїз по Амазонці за $ 6 тисяч.

Нагадаємо, 91-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 24 лютого.

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Джерело: Cashcolorcannabis
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