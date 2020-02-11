Nokia відродить свій культовий смартфон

Компанія Nokia може перезапустити свій культовий смартфон N9. Оригінальний гаджет вийшов у 2011 році. Оновлена ​​версія повинна отримати звичний вигляд і нове "залізо".

Видання зазначає, що відродження гаджета поки перебуває на рівні чуток. Раніше в мережі з'явилися рендери можливого наступника, який отримає назву Nokia N9 Remastered Edition або Nokia N9 2020.

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Передбачається, що телефон оснастять AMOLED-дисплеєм, подвійною камерою, актуальною версією Android і підтримкою голосового помічника Google Assistant. Оновлений N9 вийде з тонкими рамками і закругленими краями.

Оригінальний N9 випустили у 2011 році, він став єдиним девайсом, випущеним у співпраці з фірмою Meego.

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