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Nokia відродить свій культовий смартфон

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Nokia відродить свій культовий смартфон - фото 1

Компанія Nokia може перезапустити свій культовий смартфон N9. Оригінальний гаджет вийшов у 2011 році. Оновлена ​​версія повинна отримати звичний вигляд і нове "залізо".

Видання зазначає, що відродження гаджета поки перебуває на рівні чуток. Раніше в мережі з'явилися рендери можливого наступника, який отримає назву Nokia N9 Remastered Edition або Nokia N9 2020.

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Передбачається, що телефон оснастять AMOLED-дисплеєм, подвійною камерою, актуальною версією Android і підтримкою голосового помічника Google Assistant. Оновлений N9 вийде з тонкими рамками і закругленими краями.

Оригінальний N9 випустили у 2011 році, він став єдиним девайсом, випущеним у співпраці з фірмою Meego.

Nokia відродить свій культовий смартфон - фото 385294
Nokia відродить свій культовий смартфон - фото 385295
Nokia відродить свій культовий смартфон - фото 385293

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Джерело: gizchina
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