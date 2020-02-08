Блогеру вдалося забити 1,5 ТБ оперативки на Mac Pro: як він це зробив

Сучасний професійний Mac Pro 2019 року випуску дозволяє встановити до 1,5 ГБ оперативної пам'яті. Техноблогер Джонатан Моррісон (Jonathan Morrison), відомий завдяки відеоканалу tldtoday на Youtube, провів цікавий експеримент, щоб з'ясувати, навіщо може знадобитися стільки.

Однак спосіб з'ясування він вибрав не надто банальний. Моррісон не став запускати обробку складної графіки, а просто відкривав вкладки у браузері Google Chrome. Своєрідну трансляцію він вів у соціальній мережі Twitter.

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Chrome – лідер на ринку браузерів, хоча і відомий своїми проблемами з інтенсивним використанням оперативної пам'яті. Google бореться з цією проблемою з частковим успіхом, але поки ще вона далека від остаточної перемоги.

Отже, за статистикою, опублікованою Моррісоном, Chrome використовував 75 ​​ГБ оперативної пам'яті при 2 тисячах відкритих вкладок. Через дві години з 5 тисячами відкритих вкладок Chrome добрався до 170 ГБ оперативки. При 6 тисячах вкладок обсяг використаної пам'яті виріс до 857 ГБ. Але на цьому експериментатор не зупинився. Він пішов далі і зумів подолати рубіж у 1 ТБ. Зупинився він на показнику в 1,4 ТБ.

Зрештою браузер Chrome завис. Цікаво, що інші додатки на Mac Pro у той же самий час працювали нормально, включаючи "рідний" браузер Safari.

У мінімальній комплектації Mac Pro 2019 року коштує 5 999 доларів США. Щоб встановити 1,5 ГБ оперативки потрібно вибрати не найбюджетніший процесор – 24-ядерний Intel Xeon W, до прикладу. Така конфігурація обійдеться у 36 999 доларів в офіційному онлайн-магазині Apple.

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