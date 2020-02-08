На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Блогеру вдалося забити 1,5 ТБ оперативки на Mac Pro: як він це зробив
-
- 23
Сучасний професійний Mac Pro 2019 року випуску дозволяє встановити до 1,5 ГБ оперативної пам'яті. Техноблогер Джонатан Моррісон (Jonathan Morrison), відомий завдяки відеоканалу tldtoday на Youtube, провів цікавий експеримент, щоб з'ясувати, навіщо може знадобитися стільки.
Однак спосіб з'ясування він вибрав не надто банальний. Моррісон не став запускати обробку складної графіки, а просто відкривав вкладки у браузері Google Chrome. Своєрідну трансляцію він вів у соціальній мережі Twitter.
І ще: Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році
Chrome – лідер на ринку браузерів, хоча і відомий своїми проблемами з інтенсивним використанням оперативної пам'яті. Google бореться з цією проблемою з частковим успіхом, але поки ще вона далека від остаточної перемоги.
Отже, за статистикою, опублікованою Моррісоном, Chrome використовував 75 ГБ оперативної пам'яті при 2 тисячах відкритих вкладок. Через дві години з 5 тисячами відкритих вкладок Chrome добрався до 170 ГБ оперативки. При 6 тисячах вкладок обсяг використаної пам'яті виріс до 857 ГБ. Але на цьому експериментатор не зупинився. Він пішов далі і зумів подолати рубіж у 1 ТБ. Зупинився він на показнику в 1,4 ТБ.
Зрештою браузер Chrome завис. Цікаво, що інші додатки на Mac Pro у той же самий час працювали нормально, включаючи "рідний" браузер Safari.
У мінімальній комплектації Mac Pro 2019 року коштує 5 999 доларів США. Щоб встановити 1,5 ГБ оперативки потрібно вибрати не найбюджетніший процесор – 24-ядерний Intel Xeon W, до прикладу. Така конфігурація обійдеться у 36 999 доларів в офіційному онлайн-магазині Apple.
Читайте також: Apple оштрафували на шалені гроші: що цього разу
-
21:52Названо найкращі європейські країни для подорожі з тваринами
-
21:23Блогеру вдалося забити 1,5 ТБ оперативки на Mac Pro: як він це зробив
-
21:009 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Цікавий експеримент: як на людину впливають усього 6 хвилин без смартфона
-
20:24У Чикаго показали спецверсію Ford GT: виглядає дуже круто
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:12Космічна Katya Chilly вразила усіх своїм виступом на відборі на Євробачення 2020
-
19:53Ціни на Samsung Galaxy S20 розкрили авторитетні інсайдери
-
19:42JERRY HEIL запалила сцену Нацвідбору на Євробачення 2020
-
19:30Нацвідбір на Євробачення 2020: як і де голосувати за учасників
-
19:13Учені пояснили, чому дівчина сміється над твоїми жартами
-
18:45Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн перший півфінал 8 лютого
-
18:31Виживають у воді: науковці спростували популярні міфи про сперматозоїдів
-
18:13Улюбленці повертаються: на HBO Max вийде спецвипуск ДРУЗІВ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 9 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Foxconn займеться виробництвом медичних масок замість збірки iPhone
-
17:24Тільки лікарі і світять: Слава з НеАнгелів ніжиться у джакузі з новим обранцем?
-
16:48Неймовірно круті знаменитості, яким уже за 70
-
16:23Volkswagen Passat більше не буде: його замінять на електрокар
-
16:00Netta – Ricki Lake: дивіться новий епатажний кліп переможниці Євробачення
-
15:45Три найкращих у світі міста для життя
-
15:21Мережу захопив дивний тренд: дівчата роблять селфі у масці і з тарілкою спагеті
-
14:54Ви все робите неправильно: науковці вразили заявою про мікрохвильові печі
-
14:23Новий Cadillac Escalade отримає величезні OLED-дисплеї LG
-
18:45Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн перший півфінал 8 лютого
-
17:24Тільки лікарі і світять: Слава з НеАнгелів ніжиться у джакузі з новим обранцем?
-
16:00Netta – Ricki Lake: дивіться новий епатажний кліп переможниці Євробачення
-
14:00Перший півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
12:00Лайфхаки для водіїв: які двигуни потрібно прогрівати в зимовий час
-
09:00GO-A – Соловей: слухайте онлайн пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
08:15Погода в Україні 8-9 лютого: прогноз на вихідні
- 07 лютого
-
21:31Несподівано: вчені пояснили, чому людина може брехати
-
19:01Українські моделі: як змінилась севастопольська красуня Алла Костромічова
-
17:405 книг про справжню дружбу, які ви прочитаєте на одному подиху
-
15:515 найкращих саундтреків у кіно за 10 років
-
15:0040 синонімів до слова "завірюха", які показують багатство української мови
-
14:00Ви українець чи росіянин? Полякова поставила на місце нардепа в прямому ефірі
-
12:10ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?
-
10:15До уваги водіїв: мити чи не мити автомобільний двигун
-
07:135 ранкових звичок, які допоможуть позбутися зайвої ваги
- 06 лютого
-
22:52Скільки можна і скільки потрібно займатися сексом: поради експертів
-
20:00День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому
-
18:14Що впливає на вподобання жінки в сексі: деякі фактори вас здивують
-
16:14Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році
-
13:42Відео дня: нова курйозна бійка у Верховній Раді, що схожа на танці
-
12:25ДІЯ запрацювала: де скачати додаток і які держпослуги там уже доступні
-
11:28Літаки: KAZKA випустила кліп на саундтрек до фільму "Побачення у Вегасі"
-
10:20Як побороти страх перед візитом до стоматолога: корисні поради від Супрун
-
07:14Погода в Україні 6 лютого: у яких областях очікується снігопад