Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Nokia відродить черговий ретротелефон на китайський Новий рік

  • 27
Nokia не зупиняється лише на смартфонах - фото 1
Nokia не зупиняється лише на смартфонах

Компанія Nokia, яка належить HMD Global, готується відродити чергову ретромодель телефона. Директор з продуктів HMD Юхо Сарвікас натякнув, що новинка може вийти до кінця січня.

Сарвікас поділився у твіттері фотографією нової пари кросівок Adidas Originals. Він підписав фото хештегами #Nokia, #Original і #ChineseNewYear, що означає анонс перевидання чергового ретротелефона у день китайського Нового року, який настане 25 січня.

І ще: Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року

Раніше компанія вже випускала нові версії класичних Nokia 3310, Nokia 8110 і Nokia 2720.

Нагадаємо, що у 2019 році компанія Motorola випустила оновлену версію легендарного Razr. Гаджет отримав гнучкий 6,21-дюймовий екран, процесор Snapdragon 710 та цінник, який перевищує позначку 1500 доларів США.

Варте уваги: Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 2936
Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
  • 31.12.2019, 18:33
  • 331
Українські колядки – слухати ТОП 25 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 31.12.2019, 17:08
  • 252181
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Nokia