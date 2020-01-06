Nokia відродить черговий ретротелефон на китайський Новий рік

Nokia не зупиняється лише на смартфонах

Компанія Nokia, яка належить HMD Global, готується відродити чергову ретромодель телефона. Директор з продуктів HMD Юхо Сарвікас натякнув, що новинка може вийти до кінця січня.

Сарвікас поділився у твіттері фотографією нової пари кросівок Adidas Originals. Він підписав фото хештегами #Nokia, #Original і #ChineseNewYear, що означає анонс перевидання чергового ретротелефона у день китайського Нового року, який настане 25 січня.

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This is the 4th year I buy new shoes in anticipation of #CES and #MWC and it looks like this will be the best year yet! Found this stunning pair of limited edition #adidas #originals. This can only mean that we should launch a new #nokia #original @nokiamobile #ChineseNewYear pic.twitter.com/JJmizUg3ke — Juho Sarvikas (@sarvikas) January 4, 2020

Раніше компанія вже випускала нові версії класичних Nokia 3310, Nokia 8110 і Nokia 2720.

Нагадаємо, що у 2019 році компанія Motorola випустила оновлену версію легендарного Razr. Гаджет отримав гнучкий 6,21-дюймовий екран, процесор Snapdragon 710 та цінник, який перевищує позначку 1500 доларів США.

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