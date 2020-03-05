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Nokia став офіційним смартфоном Джеймса Бонда
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Через два тижні, 19 березня, у Лондоні пройде презентація Nokia, під час якої очікується анонс нових смартфонів. Тепер стало відомо, що фінський бренд став офіційним мобільним партнером 25 фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати", з чим пов'язана низка цікавих фактів.
На зображеннях показані кадри з 90-секундного проморолика до фільму про Агента 007, який мали б показати тільки 8 березня. На кадрах видно, як Лаша Лінч, виконавиця ролі спецагента, тримає неанонсований смартфон Nokia. Зовні він нагадує Nokia 5.2, дизайн якого раніше був розкритий Еваном Блассом. Проте є думка, що це може бути і Nokia 8.2 5G.
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"Моїм першим телефоном був Nokia 3210, коли мені було близько десяти років. Озираючись назад, це був мій смартфон 90-х. У нього була можливість змінювати кнопки і корпуси, а гра "Змійка" просто захопила мене! Тому, побачивши, скільки смартфонів Nokia вийшло за ці роки, з моменту мого дитинства і до цього дня, цікаво грати агента Номі, який допомагає представити новий смартфон цього культового бренду", – заявила Лаша Лінч.
Як повідомляється, у новому фільмі про Джеймса Бонда покажуть не тільки перший 5G-смартфон Nokia, але і низку інших моделей, які ще не представлені. Відзначимо, що прокат "Не час помирати" повинен був стартувати 31 березня, але через коронавірус прем'єру відклали до 12 листопада цього року.
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