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Коронавірус 8 березня

Nokia став офіційним смартфоном Джеймса Бонда

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Джеймс Бонд користуватиметься новеньким смартфоном Nokia - фото 1
Джеймс Бонд користуватиметься новеньким смартфоном Nokia

Через два тижні, 19 березня, у Лондоні пройде презентація Nokia, під час якої очікується анонс нових смартфонів. Тепер стало відомо, що фінський бренд став офіційним мобільним партнером 25 фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати", з чим пов'язана низка цікавих фактів.

На зображеннях показані кадри з 90-секундного проморолика до фільму про Агента 007, який мали б показати тільки 8 березня. На кадрах видно, як Лаша Лінч, виконавиця ролі спецагента, тримає неанонсований смартфон Nokia. Зовні він нагадує Nokia 5.2, дизайн якого раніше був розкритий Еваном Блассом. Проте є думка, що це може бути і Nokia 8.2 5G.

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Nokia став офіційним смартфоном Джеймса Бонда - фото 390383

Nokia став офіційним смартфоном Джеймса Бонда - фото 390382

"Моїм першим телефоном був Nokia 3210, коли мені було близько десяти років. Озираючись назад, це був мій смартфон 90-х. У нього була можливість змінювати кнопки і корпуси, а гра "Змійка" просто захопила мене! Тому, побачивши, скільки смартфонів Nokia вийшло за ці роки, з моменту мого дитинства і до цього дня, цікаво грати агента Номі, який допомагає представити новий смартфон цього культового бренду", – заявила Лаша Лінч.

Nokia став офіційним смартфоном Джеймса Бонда - фото 390385

Як повідомляється, у новому фільмі про Джеймса Бонда покажуть не тільки перший 5G-смартфон Nokia, але і низку інших моделей, які ще не представлені. Відзначимо, що прокат "Не час помирати" повинен був стартувати 31 березня, але через коронавірус прем'єру відклали до 12 листопада цього року.

Nokia став офіційним смартфоном Джеймса Бонда - фото 390384
Nokia став офіційним смартфоном Джеймса Бонда - фото 390381

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Джерело: 91mobiles
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