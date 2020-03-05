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Фронтальна камера Xiaomi Mi Note 10 Pro "завалила" тест DxOMark

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Селфі-камера у Xiaomi Mi Note 10 Pro виявилась заслабкою - фото 1
Селфі-камера у Xiaomi Mi Note 10 Pro виявилась заслабкою

Представлений у кінці минулого року смартфон Xiaomi Mi Note 10 Pro, також відомий як Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, посів високу позицію у рейтингу камерофонів DxOMark. Тепер же експерти ресурсу оцінили можливості зйомки фронтальної камери гаджета, і були неприємно здивовані.

До переваг селфі-модуля гаджета експерти віднесли хорошу витримку і якісну роботу алгоритму розмиття фону, а також хороший баланс білого на фотографіях, зроблених у приміщенні.

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Серед основних недоліків були відзначені обмежений динамічний діапазон і глибина різкості, відчутна перетримка темних тонів шкіри, і невелика – при зйомці на вулиці: в останньому випадку також виявився в деяких випадках "завалений" баланс білого.

Приклад селфі, знятого на Xiaomi Mi Note 10 Pro:

Фронтальна камера Xiaomi Mi Note 10 Pro 'завалила' тест DxOMark - фото 390284

Крім того, проблеми з перетримуванням виявлялися і при запису відео на селфі-датчик, хоча камера і продемонструвала в цьому режимі точне фокусування на ближній і середній дистанціях, хороший баланс деталізації і шумів, а також відмінну витримку в умовах недостатнього освітлення.

Підсумувавши результати тестування, фахівці DxOMark відзначили, що якість фотографій і відео, знятих на фронтальну камеру Xiaomi Mi Note 10 Pro, не відповідає відмінним результатам основного модуля. З результатом у 77 балів селфі-камера смартфона виявилася у нижній частині рейтингу по сусідству з Google Pixel 2.

Фронтальна камера Xiaomi Mi Note 10 Pro 'завалила' тест DxOMark - фото 390283

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Джерело: dxomark
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