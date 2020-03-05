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Вихід нового фільму про Джеймса Бонда відклали через коронавірус
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Прем'єру 25 частини бондіани "Не час помирати" з Деніелом Крейгом у ролі агента 007 відкладають через епідемію коронавірусу. Стрічка вийде на великі екрани восени.
Офіційний реліз у Британії був запланований на 2 квітня, а в США – на 10 (саме великодні вихідні, що вигідно для зборів), проте продюсери фільму вирішили перенести прем'єру на листопад.
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Це вони пояснюють економічною нестабільністю світового кіноринку через коронавірус. Нові дати – 12 листопада у Британії і 25 листопада у США (перед Днем подяки). Дата виходу в український прокат поки не уточнюється.
Нагадаємо, що режисером фільму став Кері Фукунага, який зняв перші сезони серіалів "Маніяк" і "Справжній детектив". Головного лиходія зіграв Рамі Малек, зірка драми "Богемна рапсодія" і серіалу "Містер Робот". Також у фільмі буде жінка-агент 007, котру зіграє Лаша Лінч.
Ще у фільмі з'являється актриса Леа Сейду, яка знялася у "007 Спектр" у ролі закоханого в Бонда лікаря. Крім цього, в картині знялися Рейф Файнс, Бен Уішоу і Наомі Харріс. Саундтрек до фільму записала Біллі Айліш разом зі своїм братом Фіннеас.
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