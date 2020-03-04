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Black Shark 3 та 3 Pro: ігрові смартфони, які вразять навіть затятих гіків
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Компанія Xiaomi провела у Китаї презентацію третього покоління ігрового смартфона Black Shark, представленого відразу у двох версіях. Крім впровадження топової начинки, виробник переглянув дизайн пристрою, метод його зарядки і навіть спосіб управління в іграх.
Black Shark 3 буде доступний у звичайній і Pro-версіях. Обидва смартфони схожі зовні, але відрізняються розмірами та низкою фішок. Наприклад, базова модель отримала 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD +, частотою оновлення 90 Гц і рекордною частотою відгуку екрана у 270 Гц. За запевненням виробника, затримка для одного пальця становить всього 24 мс, а для кількох – 28 мс.
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У випадку з Black Shark 3 Pro діагональ дисплея складає цілих 7,1 дюйма, а роздільна здатність – 3120x1440 пікселів при аналогічних характеристиках. В обох моделях екран здатний розпізнавати силу натискань, що використовується у низці підтримуваних ігор.
Унікальною фішкою Black Shark 3 Pro стали перші в індустрії приховані механічні кнопки. Працюють вони за тим же принципом, що і висувні фронтальні камери у деяких смартфонах. При звичайному використанні вони заховані в корпусі, а при запуску ігор на правій грані зверху і знизу підіймаються дві кнопки, виступаючи в ролі тригерів, як на традиційних геймпадах. При ході натискання 1,5 мм виробник заявляє про дотримання понад 300 тисяч підняттів і понад 1 мільйон натискань. При падінні смартфона вони автоматично ховаються в корпусі.
Відрізняються Black Shark 3 і Black Shark 3 Pro також місткістю акумулятора. У звичайній моделі він на 4720 мАг, але завдяки оптимізації виробник заявляє, що час автономної роботи еквівалентний пристроям з акумулятором на 5020 мАг. Pro-версія отримала батарею на 5000 мАг. Обидва апарати підтримують швидку зарядку потужністю 65 Вт, що дозволяє отримати 100% менш ніж за 38 хвилин. Крім того, смартфони оснащені магнітним конектором на тильній стороні, куди кріпиться спеціальний кабель, щоб не заважати під час ігор. У такому випадку потужність зарядки становить 18 Вт.
Серед інших відмінностей Pro-версії від звичайного Black Shark 3 – стереодинаміки з сертифікацією Hi-Res, просунутий горизонтально-лінійний вібромотор для покращеної тактильної віддачі та можливість управління в іграх за допомогою голосових команд. Остання функція працює поки тільки в декількох оптимізованих тайтлах. Вона дозволяє, наприклад, сказати "граната", щоб персонаж кинув гранату.
Стосовно начинки, то смартфони практично ідентичні: топовий процесор Snapdragon 865, оперативна пам'ять типу LPDDR5, накопичувач стандарту UFS 3.0, потрійна основна камера на 64 Мп, підтримка 5G, а також Wi-Fi 6
Технічні характеристики Black Shark 3 | Black Shark 3 Pro:
- Дисплей: AMOLED, 6,67", 2340 × 1080, частота оновлення 90 Гц, частота зчитування торкань 270 Гц, підтримка HDR10 + | AMOLED, 7,1", 3120x1440, частота оновлення 90 Гц, частота зчитування торкань 270 Гц, підтримка HDR10 +
- Чипсет: Snapdragon 865, графіка Adreno 650
- Оперативна пам'ять: 12 ГБ, LPDDR5 | 8/12 ГБ, LPDDR5
- Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ UFS 3.0 | 256 ГБ UFS 3.0
- Основна камера: 64 Мп + 13 Мп (кут огляду 120º) + 5 Мп
- Фронтальна камера: 20 Мп
- Акумулятор: 4720 мАг, швидка зарядка потужністю 65 Вт, магнітна зарядка потужністю 18 Вт | 5000 мАг, швидка зарядка потужністю 65 Вт, магнітна зарядка потужністю 18 Вт
- Зв'язок: 5G (SA / NSA), Wi-Fi 6 (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, NFC
- Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм
- Операційна система: Android 10 з фірмовою оболонкою
Звичайний Black Shark 3 надійде у продаж 6 березня за ціною $ 501 за версію 8 + 128 ГБ, $ 544 – за 12 + 128 ГБ і $ 573 – за 12 + 256 ГБ. Продажі Pro-моделі стартують 10 березня починаючи з $ 673 за варіант 8 + 256 ГБ і $ 716 – за 12 + 256 ГБ.
Разом зі смартфонами були представлені оригінальні аксесуари: зовнішній кулер за $ 26, геймпад за $ 29 і бездротові навушники Black Shark Bluetooth Gaming Headset 2 з рекордно низькою затримкою звуку 58 мс за $ 72.
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