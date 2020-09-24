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Низька самооцінка: що з нею робити

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Чому виникає низька самооцінка - фото 1
Чому виникає низька самооцінка / peekwise

Людям з низькою самооцінкою доводиться нелегко – в усіх сферах життя. Важко вірити в себе, говорити "ні", приймати похвалу на свій рахунок. Що ж з цим робити?

Не треба боротися зі своєю низькою самооцінкою, як з найлютішим ворогом, адже це теж частина особистості. Тим більше не варто гнатися за високою самооцінкою, яка навряд чи краща за занижену.

І ще: Простий тест на моральний стан: що ви бачите на картинці

ПРОСТІ КРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ УПЕВНЕНОСТІ В СОБІ

  1. Позбавтеся всіх старих і невикористовуваних речей в будинку, розберіть захаращений балкон або антресоль, не допускайте скупчування сміття, брудного посуду
  2. Нове хобі – це ваш шанс досягти успіху в тому, що вам подобається, підвищивши впевненість у власних силах і можливості досягнення успіху
  3. Навчіться правильно реагувати на компліменти!
  4. Складіть для себе план на найближче майбутнє, кожну мету розбийте на дрібні здійсненні завдання і дякуйте собі за виконання кожної
  5. Кожного разу, коли щось йде не так, треба просто поміняти план, а не займатися самобичуванням або зовсім відмовлятися від мети
  6. Пробуйте витрачати гроші на себе без докорів сумління, не шкодуючи: побалуйте себе річчю або подорожжю, про яку завжди мріяли
  7. Заведіть вихованця! Ви будете дарувати йому свою турботу і увагу, а він допоможе вам відчути себе найнеобхіднішою людиною на землі
  8. Підберіть з психологом практики, які допоможуть прокачувати свою самооцінку і виконуйте їх якомога частіше!
Низька самооцінка: що з нею робити - фото 427175

Це цікаво: Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці

Джерело: salesap
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