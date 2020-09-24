Низька самооцінка: що з нею робити

Людям з низькою самооцінкою доводиться нелегко – в усіх сферах життя. Важко вірити в себе, говорити "ні", приймати похвалу на свій рахунок. Що ж з цим робити?

Не треба боротися зі своєю низькою самооцінкою, як з найлютішим ворогом, адже це теж частина особистості. Тим більше не варто гнатися за високою самооцінкою, яка навряд чи краща за занижену.

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ПРОСТІ КРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ УПЕВНЕНОСТІ В СОБІ

Позбавтеся всіх старих і невикористовуваних речей в будинку, розберіть захаращений балкон або антресоль, не допускайте скупчування сміття, брудного посуду Нове хобі – це ваш шанс досягти успіху в тому, що вам подобається, підвищивши впевненість у власних силах і можливості досягнення успіху Навчіться правильно реагувати на компліменти! Складіть для себе план на найближче майбутнє, кожну мету розбийте на дрібні здійсненні завдання і дякуйте собі за виконання кожної Кожного разу, коли щось йде не так, треба просто поміняти план, а не займатися самобичуванням або зовсім відмовлятися від мети Пробуйте витрачати гроші на себе без докорів сумління, не шкодуючи: побалуйте себе річчю або подорожжю, про яку завжди мріяли Заведіть вихованця! Ви будете дарувати йому свою турботу і увагу, а він допоможе вам відчути себе найнеобхіднішою людиною на землі Підберіть з психологом практики, які допоможуть прокачувати свою самооцінку і виконуйте їх якомога частіше!

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