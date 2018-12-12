Nissan випустить потужний лімітований суперкар

Суперкар Nissan GT-R50 запустять у дрібносерійне виробництво.

Всього планують випустити 50 таких купе Nissan GT-R50 за ціною в 990 тис. євро. Перші машини доставлять клієнтам в 2019 році.

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GT-R50 – серйозна модернізація Nissan GT-R Nismo. У нього повністю новий кузов від ItalDesign з вузькими діодними фарами і величезним регульованим антикрилом. Автомобіль ширший і на 54 мм нижчий за стандартний GT-R.

В обробці салону поєднуються шкіра і карбон, розбавлені золотистими вставками. Звертають на себе увагу і ковшеподібні крісла. 3,8-літровий V6 твін-турбо серйозно доопрацьований – у нього нові турбіни, розподільні вали, інтеркулери і вихлоп. Результат – 710 л. с. і 780 Н∙м крутного моменту. Характеристики Nissan GT-R50 невідомі, але розгін до сотні точно займе менше 3 сек.

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