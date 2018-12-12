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Електрокари є – ремонту нема: скільки автомеханіків не готові братися за екологічні авто
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Дослідники британського Інституту автомобільної промисловості прийшли до висновку, що 97% автомеханіків не вміють і не хочуть працювати з електромобілями.
Згідно з підрахунками аналітиків, якби плани з електрифікації транспорту стали реальністю сьогодні, то електромобілі і електробуси просто нікому було б обслуговувати.
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Вчені уточнюють, що 3% автомеханіків, які залишилися, теж не зможуть обслуговувати велику кількість електромобілів, оскільки більшість цих кваліфікованих фахівців уже влаштовані у дилерських центрах самих виробників електротранспорту.
Дефіцит фахівців – проблема не тільки для покупців і користувачів електромобілів, вважають автори дослідження. За їх словами, це виклик для держав, які приймають рішення про заборону ДВЗ і тотальний перехід на електродвигуни. Такі ініціативи не зможуть ефективно працювати, поки не буде достатньо фахівців, щоб покрити потреби зростаючого парку електромобілів у ремонті й обслуговуванні.
Причому ця проблема не тільки європейська. У США автомеханіки також розповідають про непідготовленість до "електричної" ери. Співробітник сервісного центру Крейг Ван в інтерв'ю Chicago Tribune зазначив, що на Середньому Заході США автомеханіки активно пручаються отриманню нових знань, вважаючи, що прихід електромобілів покладе край їх професії.
90% тих, хто працює в галузі автосервісу, взагалі відмовилися робити які-небудь дії. Вони просто розвертають гібриди й електрокари зі словами: "Ми не працюємо з цими автомобілями, купуйте Ford або Toyota!". Фактор страху грає тут величезну роль, – заявив Ван.
Величезну, але не першорядну. Річ полягає ще в тому, що електромобілі вимагають менше догляду, а планові ТО необхідно виробляти значно рідше.
У графіку ТО електрокара Chevy Bolt сказано, що його власники повинні перевіряти шини кожні 12 000 км, міняти повітряний фільтр салону кожні 36 000 км, а охолоджувальну рідину – кожні 240 000 км. Для порівняння: в автомобілях з ДВЗ масло потрібно міняти кожні 5000-7000 км.
Така економія робочого часу може призвести до закриття багатьох автомайстерень, в яких тільки у США працюють 160 000 осіб, попереджають експерти.
"Незалежні автомайстерні часто живуть завдяки дрібному ремонту. Коли власники автомобілів звертаються до них, щоб замінити масло або поставити нові шини, то на подив виявляють, що одне дрібне лагодження тягне за собою низку інших. Завдяки цьому сервісні центри заробляють достатньо грошей і успішно домовляються з клієнтами, щоб ті обслуговувалися у них на постійній основі. Якщо ж на дорогах будуть одні електрокари, які не потребують регулярних візитів до сервісних центрів, то в автомайстерень закономірно почнуться проблеми", – підсумувало видання Gas2.
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