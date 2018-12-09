Стало відомо, коли Lexus покаже свій екстремальний RC F Track Edition

Новинку покажуть на початку 2019 року

Lexus підтвердив прем'єру на автосалоні в Детройті у січні 2019 року нової модифікації купе RC F – хардкорного варіанту Track Edition.

На автосалоні в Детройті у січні 2019 року Lexus представить нову модифікацію свого купе RC F – прем'єра виконання Track Edition відбудеться 14 січня. А поки є лише один тизер і шпигунські фото новинки.

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Шпигунські фотографії свідчать про те, що марка готує вельми агресивну модель. На тестах Lexus RC F був помічений з новим карбоновим капотом з повітрозабірником, масивним переднім спліттером, бампером з великими повітрозабірниками – це новинки в передній частині кузова.

У профіль помітні зменшений дорожній просвіт і колісні диски збільшеного діаметра, а ззаду в очі впадають новий бампер і стаціонарне антикрило на кришці багажника. В цілому зовнішність дорожньої моделі витримана у дусі гоночного купе Lexus RC F GT3.

Капот і бампер з повітрозабірниками натякають на те, що під капотом може стояти більш потужний, ніж 467-сильний 5-літровий V8 у RC F двигун. На моделі LC 500 цей же мотор видає 471 к.с., так що потенціал для тюнінгу двигуна є.

Втім, подробиці стануть відомі зовсім скоро. Офіційний дебют Lexus RC F Track Edition відбудеться 14 січня 2019 року.

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