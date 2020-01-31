Nissan показали новий кросовер за 10 000 доларів

Компанія Nissan має намір найближчим часом відправити у продаж бюджетний кросовер, який чудово підійде покупцям компактних авто. Вже є перше зображення.

Нова модель Nissan буде представлена ​​на декількох великих ринках, але почне свій шлях в Індії. Довжина кузова не перевищить 4 м, адже в цьому випадку місцеві покупці можуть розраховувати на податкові пільги.

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Перше зображення кросовера Nissan з неназваним ім'ям з'явилося у мережі. Проте, загальне уявлення про зовнішність автомобіля вже є. Цікаво, що поки в дизайні не спостерігається впливу якоїсь конкретної моделі японського бренду. Новий кросовер Nissan продемонструє унікальний стиль.

Швидше за все, компактну модель будують на платформі анонсованого бюджетника Renault HBC (в результаті ім'я буде іншим). Обидва ці автомобілі, як очікується, в базовій версії будуть коштувати до 10 тисяч доларів.

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