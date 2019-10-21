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У мережі показали один з 18 рідкісних моделей Nissan

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Nissan Skyline GT-R - фото 1
Nissan Skyline GT-R / autocentre

Історія автомобілів знає справжні легенди, машини, які настільки запам'яталися любителям цієї індустрії, що увійшли в історію як одні з найбільш відомих. Так, у мережі показали рідкісний автомобіль Nissan, яких всього 18 штук.

Модель під назвою Skyline GT-R в кузові R34 є справжньою легендою серед машин цього відомого бренду. Але найбільш цінними є 18 надзвичайно рідкісних екземплярів, створених придворним ательє Z-Tunes. Майже всі GT-R Z-Tune були пофарбовані в колір Z-Tune Silver, але 2 примірники мають особливий відтінок – Midnight Purple III.

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У мережі показали один з 18 рідкісних моделей Nissan - фото 362723
У мережі показали один з 18 рідкісних моделей Nissan - фото 362721

Nissan Skyline GT-R R34 Z-Tune були сконструйовані на базі старих версій V-Spec з пробігом менш як 30 тисяч кілометрів і оснащені легендарним двигуном RB28DETT, який розвивав 500 к.с., видаючи до 8000 оборотів у хвилину. Крім того, інженери Z-Tune додали оригінальний аеропідвіску, більш потужні гальма Brembo і встановили амортизатори Sachs.

У мережі показали один з 18 рідкісних моделей Nissan - фото 362724
У мережі показали один з 18 рідкісних моделей Nissan - фото 362722

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Джерело: autocentre
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