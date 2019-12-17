Nissan оновив народний електрокар Leaf: що змінилося

Компанія Nissan розкрила подробиці про Leaf 2020 року для японського ринку. Уже в лютому на ринок надійде оновлений електрокар з розширеним набором систем допомоги водієві. Чим ще здивує оновлена версія народного електромобіля?

Серед нововведень – вдосконалена технологія ProPilot, яка тепер вміє підтримувати потрібну швидкість при русі на схилі, асистент паркування, що допомагає водієві маневрувати і скорочує час паркування на 20 відсотків, а також інтелектуальна система моніторингу сліпих зон і функція попередження пішоходів про наближення за допомогою звуку.

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Крім усього перерахованого, 9-дюймовий екран мультимедійної системи тепер входить до списку стандартного устаткування, а палітра кольорів кузова поповнилася відтінками Vivid Blue і Stealth Grey.

У кінці жовтня з'явилася інформація про повнопривідну модифікацію Leaf з двомоторною силовою установкою. Повний привід планують впровадити на електромобіль наступного покоління: він отримає по одному електричному мотору на кожній осі, які сумарно видають 308 кінських сил і 680 Нм крутного моменту. Система дозволяє незалежно управляти гальмуванням кожного з чотирьох коліс, підвищуючи обертальний момент, створюваний кожною шиною.

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