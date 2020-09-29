Nissan Leaf перетворили на пересувну електростанцію для рятувальників

Nissan перетворила електричний хетчбек Leaf на мобільну електростанцію, яка може допомогти екстреним службам під час техногенних і природних катастроф. Від авто можна живити різне обладнання, в тому числі медичне, і таким чином почати рятувальні роботи ще до повного відновлення електропостачання.

Прототип Nissan Re-Leaf – це серійний Leaf у максимальній комплектації Tekna з батарею від "далекобійного" Leaf e + на 62 кіловат-години. Як і всі електромобілі сімейства, він вміє не тільки забирати електрику з мережі, а й віддавати її назад. Причому заряду літій-іонного акумулятора вистачить на живлення "середньостатистичного європейського домогосподарства" протягом шести днів.

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Щоб хетчбек міг виступити у ролі мобільної електростанції, його трохи допрацювали. Наприклад, збільшили дорожній просвіт до кросоверних 225 міліметрів (+70 міліметрів), розшили колію спереду і ззаду до 1830 і 1890 міліметрів відповідно, встановили 40-міліметрові розширювачі колісних арок з композиту, а також диски Compomotive MO5 розміром 17 дюймів з шинами BF Goodrich Baja All Terrain.

У багажнику хетчбека розмістили "центр управління" з 32-дюймовим монітором, на даху – світлодіодну балку. Задній диван демонтували, а простір, що звільнився виділили під спорядження.

Однак головним нововведенням електрокара стали два захищені від негоди промислові роз'єми живлення (ще одна побутова розетка встановлена ​​в передньому багажнику), до яких можна під'єднати пристрої, що працюють в діапазоні напруг 110-220 вольт.

Таких пристроїв може бути кілька, і Nissan навіть підрахував приблизний час їх роботи. Від електрокара можна одночасно живити бурильний молоток, повітронагнітач, 100-ватний світлодіодний прожектор і апарат штучної вентиляції легенів – і кожен з них пропрацює добу.

Цього часу вистачить, щоб відновити електропостачання, хоча б частково. За статистикою, на це у середньому йде від 24 до 48 годин, у залежності від характеру і тяжкості руйнувань.

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