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10 проблемних машин, які важко продати на вторинному ринку

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Ford EcoSport - фото 1
Ford EcoSport / autoiwc

Американський сайт ISeeCars, який спеціалізується на автомобільній аналітиці, склав список машин, які найскладніше продати. Критерієм у цьому випадку було вибрано кількість днів, за які в середньому продається та чи інша модель.

Так, рейтинг ґрунтується на аналізі динаміки продажів на авторинку у США в березні-червні 2020 року. В середньому старі авто за цей час продавалися практично 69 днів, тоді як у деяких моделей цей показник перевалив за 100 днів і навіть дійшов майже до 200 днів.

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Велику частину місць у антирейтингу посіли преміальні авто, причому 5 з них – однієї марки Land Rover. В цілому ж список виглядає так:

  • Land Rover Discovery – 199 днів;
  • Range Rover Velar – 188 днів;
  • Maserati Levante – 181 день;
  • Range Rover Sport – 125 днів;
  • Kia Cadenza – 121 день;
  • Land Rover Discovery Sport – 118 днів;
  • Range Rover – 117 днів;
  • Cadillac XT4 – 115 днів;
  • Alfa Romeo Stelvio – 115 днів;
  • Ford EcoSport – 109 днів.
Land Rover Discovery - фото 427666
Land Rover Discovery

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Джерело: carscoops
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