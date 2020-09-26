Корови проти автомобілів: хто більше впливає на глобальне потепління

Міжнародна організація Greenpeace опублікувала новий звіт, в якому зазначила, що рівень викидів парникових газів від корів, свиней та іншої свійської худоби більше впливає на глобальне потепління, ніж автомобільна промисловість. Тож можете видихнути, якщо ви – автолюбитель.

У новому звіті "Грінпісу" зазначено, що викиди парникових газів, що створюються свійською худобою, перевершують ефект, який чиниться на природу всіма автомобілями Євросоюзу.

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На думку екологів, навіть у разі повного переходу жителів ЄС на електромобілі, рівень вуглекислого газу, що виділяється тваринами, продовжить погіршувати екологічний стан.

Згідно з даними ООН за 2018 рік, свійська худоба на території Європи виділила близько 502 мільйонів тонн вуглекислого газу. У тому ж році автомобільні викиди склали 656 мільйонів тонн. Однак якщо врахувати непрямі викиди парникових газів, що виділяються завдяки вирощуванню і виробництву корму для тварин, а також вирубки лісів, сумарний збиток екології склав близько 70 мільйонів тонн метану.

Крім цього, екологи турбуються через зростання рівня споживання м'яса, який з 2007 по 2018 рік збільшився на 9,5%. У зв'язку з цим рівень парникових викидів зріс на 6%. Подібний ефект можна порівняти з виїздом на дороги 8,4 мільйона автомобілів з ДВЗ. За словами фахівців, якщо викиди парникових газів від сільськогосподарських тварин продовжать рости, Євросоюз може не виконати свої зобов'язання зі скорочення викидів відповідно до Паризької угоди.

У вересні минулого року Greenpeace опублікувала доповідь, в якому описала вплив найбільших автовиробників на процес глобального потепління. Дані за 2018 рік показали, що один лише Volkswagen викидає в атмосферу парникових газів більше, ніж вся промисловість Австралії, але частка автомобілів в загальному забрудненні планети складає всього дев'ять відсотків.

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