Nintendo засмутила фанатів: Switch Pro не вийде у 2020 році

Президент і генеральний директор Nintendo Сюнтаро Фурукава заявив, що компанія не планує випускати Pro-версію Nintendo Switch у 2020 році.

Під час свого виступу перед інвесторами Фурукава відзначив, що у компанії немає планів з випуску нової моделі Nintendo Switch протягом 2020 року. Замість цього компанія зосередиться на розширенні користувальницької бази вже існуючих моделей.

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Раніше тайванське видання DigiTimes заявило, що Nintendo може випустити нову модель Switch у середині 2020 року. Однак тепер стало ясно, що, навіть якщо Nintendo працює над Pro-версією Switch, то вона вийде не раніше 2021 року.

Крім цього, компанія Nintendo представила спеціальну версію гібридної консолі Animal Crossing Switch, яка надійде у продаж в березні за ціною у $ 300.

A #NintendoSwitch system inspired by #AnimalCrossing: New Horizons is on the way! With unique Joy-Con controllers, a custom design on the back, and a special Nintendo Switch dock, it’s the perfect way to start your island life. Available 3/13 for $299.99.https://t.co/MC5dJ11F3U pic.twitter.com/VigTPi4NDB — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 31, 2020

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що довгоочікувану гру Half-Life: Alyx обіцяють випустити без затримок. Компанія Valve відповіла на безліч запитань шанувальників про гру Half-Life: Alyx, розповівши нові подробиці розробки і геймплей. За запевненнями виробників, перенесення релізу точно не буде. Команда, що складається з 10 співробітників Valve, які працюють над дизайном, програмуванням, звуковим дизайном і анімацією, каже, що зараз вона удосконалює гру і виправляє помилки.

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