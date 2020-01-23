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Довгоочікувану гру Half-Life: Alyx обіцяють випустити без затримок

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Довгоочікувану гру Half-Life: Alyx обіцяють випустити без затримок - фото 1

Компанія Valve відповіла на безліч запитань шанувальників про гру Half-Life: Alyx, розповівши нові подробиці розробки і геймплей. За запевненнями виробників, перенесення релізу точно не буде.

Команда, що складається з 10 співробітників Valve, які працюють над дизайном, програмуванням, звуковим дизайном і анімацією, каже, що зараз вона удосконалює гру і виправляє помилки.

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"За винятком деяких змін у фінальній сцені, гра готова. Багато хто з нас у Valve, а також учасники тестування, пройшли всю гру кілька разів", – написала команда розробників Valve під час конференції на сайті Reddit.

Довгоочікувану гру Half-Life: Alyx обіцяють випустити без затримок - фото 381530

Ближче до релізу Valve покаже нові геймплейні ролики, а також відмінність режимів пересування у VR. Аж до релізу всі частини франшизи залишаться безкоштовними в Steam.

"Ми впевнені, що доб'ємося запланованого часу релізу", – сказали вони. При цьому точна дата виходу невідома, але гра повинна вийти в березні 2020.

Дія Half-Life: Alyx відбувається між першою і другою іграми Half-Life. Гра буде озвучена поки тільки англійською мовою, але при цьому вона підтримує субтитри іншими мовами.

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Джерело: cnet
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