Богиня: Алла Костромічова поділилась фото з відпочинку

Відома українська супермодель Алла Костромічова показала, як проходить її відпочинок.

32-річна супермодель Алла Костромічова встигає не тільки займатись зйомками у різних проектах та виховувати маленького сина, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Саме там зірка ділиться моментами з життя та модними порадами. Зважаючи на теплий сезон, красуня вирішила влаштувати собі відпустку на побережжі. Тому не дивно, що акаунт наповнився сонячними знімками у легких сукнях, а коментатори називають Аллу богинею. А ви вже встигли відпочити?

І ще: Топ-модель по-українськи: дата виходу нового сезону

Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 12 Авг 2018 в 11:12 PDT

Читайте також: Українська супермодель у купальнику розхвилювала фанатів