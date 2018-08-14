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Богиня: Алла Костромічова поділилась фото з відпочинку

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Як Алла Костромічова відпочивє - фото 1
Як Алла Костромічова відпочивє / instagram.com/alla

Відома українська супермодель Алла Костромічова показала, як проходить її відпочинок.

32-річна супермодель Алла Костромічова встигає не тільки займатись зйомками у різних проектах та виховувати маленького сина, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Саме там зірка ділиться моментами з життя та модними порадами. Зважаючи на теплий сезон, красуня вирішила влаштувати собі відпустку на побережжі. Тому не дивно, що акаунт наповнився сонячними знімками у легких сукнях, а коментатори називають Аллу богинею. А ви вже встигли відпочити?

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Если кофе - значит Италия, если чай, то Британия, хотя, если честно, самый вкусный кофе, который я пила, был в Греции, причём везде, в любом заведении. А его холодные версии - за эту пенку можно все отдать! А вот с чаем еще интереснее, самый вкусный черный чай, я пробовала в Турции, уж не знаю в чем причина, то ли дело в маленьких стеклянных стаканчиках, то ли в мужчинах турках, которые добавляют в чай 150000 комплиментов и предложение выйти замуж, толи действительно в способе его заварки. Так или иначе стереотипы разрушены, а я это очень люблю! ))

Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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