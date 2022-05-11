Німецький футбольний клуб презентував нову форму: вона містить елементи підтримки України

У ці непрості для нашої країни часи надзвичайно важливою є підтримка абсолютно кожного. Так, німецький футбольний клуб "Майнц" представив оновлену форму. Вона містить елементи, які вказують на підтримку України.

Як можна побачити зі світлин, викладених на офіційній сторінці клубу, на передній стороні футболки можна побачити логотип благодійного спонсора клубу "Майнц". Він зображений у вигляді контуру серця синьо-жовтого кольору.

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Також можна побачити напис "You'll never walk alone" ("Ти ніколи не будеш один"). Його теж нанесли синьо-жовтим кольором.

А ще гравці команди звернулися до спортивної громади. Вони наголосили на тому, що зараз весь світ бореться за мир.

Щотижня ми співаємо "You'll never walk alone". І це не лише про футбол. Це про підтримку людей, які постраждали. Це не лише боротьба один за одного на полі. Це боротьба за мир, – кажуть футболісти.

Зауважимо, що Збірна з футболу України також презентувала форму. Її одягатимуть наші гравці на товариські матчі під час підготовки до поєдинків плей-офф за вихід на Чемпіонат Світу 2022. На ній можна побачити напис "United for Ukraine". Але це далеко не всі відмінності.

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