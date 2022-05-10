United For Ukraine: Збірна України отримала особливу футбольну форму

Українська Збірна з футболу презентували спеціальну ігрову форму, яку використовуватимуть лише для товариських матчів під час підготовки до поєдинків плей-оф за вихід на ЧС-2022. Дивіться, який вигляд має ця форма!

На футбольній формі є напис "United for Ukraine" та шеврон з графікою платформи U24. Ще видно карту України, де кордони виконані у вигляді прапорів країн-партнерів, Також номери гравців – це назви українських міст, які постраждали від російської агресії. Футболки будуть в обмеженій кількості.

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Кошти, які отримають за ці поєдинки й від продажу футболок, перекажуть програмі United24.

"Національна збірна виступатиме в цій унікальній формі лише в матчах в рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022. Після цього частина футболок по одній буде передана кожному з населених пунктів, які згадані на формі, для місцевих музеїв. Інша частина лімітованої партії футболок буде виставлена на аукціон, а зібрані кошти передамо платформі United24, на відновлення нашої України", – розповідають ініціатори.

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