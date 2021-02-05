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Німецька дизайнерка створила кросівки з собачої шерсті та грибів

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Кросівки максимально екологічні - фото 1
Кросівки максимально екологічні

Дизайнерка з Німеччини Емілі Бурфайнд розробила екологічні та біорозкладні кросівки. У них в'язаний верх складається з собачої шерсті, а підошва – з грибного міцелію. Максимальна турбота про довкілля.

Розробка отримала назву Sneature. Пара таких кросівок важить всього 201 грам (для порівняння, схожа пара звичайних бігових кросівок важить в середньому 244 грами).

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Крім вовни та міцелію у їхній склад входить натуральний каучук – натуральність компонентів дозволяє компостувати кросівки цілком.

Німецька дизайнерка створила кросівки з собачої шерсті та грибів - фото 446507

"Зазвичай кросівки складаються з безлічі різних синтетичних матеріалів, і їх неможливо переробити. Я хотіла створити пару з якомога більшої кількості різних компонентів, які були б здатні біологічно руйнуватися", – розповіла Бурфайнд.

Верх кросівок в'язаний, без шнурівки, і створений з пряжі Chiengora за допомогою тривимірної в'язки. Собачу шерсть для створення пряжі зібрав берлінський стартап Modus Intarsia за допомогою краудсорсингу. За підрахунками дизайнера, щорічно у Німеччині утилізують 80 тонн собачої шерсті, яка могла б стати цінним матеріалом.

Німецька дизайнерка створила кросівки з собачої шерсті та грибів - фото 446508

Підошва кросівок складається з грибного міцелію, перемішаного з целюлозним субстратом, на якому він росте: все разом спресовується для надання форми та просочується каучуком.

Дізнатися більше про розробку Емілі Бурфайнд можна на сайті дизайнерки.

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