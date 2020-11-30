Експерти назвали справжню собівартість кросівок

Середня собівартість кросівок за роздрібною ціною 100 доларів становить 50 доларів, підрахували авторитетні снікерхеди @morprime і @the_sneakerdog. У проєкті $neakernomics ("Економіка кросівок") вони назвали справжню ціну, вкладену виробниками спортивного взуття у свій продукт.

Експерти відзначили, що жодна з великих марок кросівок, крім New Balance, не володіє фабриками, на яких створюється взуття. Як правило, кросівки виробляють у підрядників у Китаї, В'єтнамі та Таїланді, щоб скоротити витрати на зарплати працівникам і на закупівлю та доставку сировини. Цей етап коштує близько 25 доларів.

Це цікаво: Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків

Близько 1 долара коштує доставка кросівок морем і страховка. У стандартному контейнері міститься 10 тисяч пар, а на великому контейнеровозі – 20 тисяч таких контейнерів. Страховка потрібна, щоб покрити можливі збитки: щорічно у морі втрачають близько 350 контейнерів з кросівками. Митні збори становлять близько 2,5 долара.

Коли кросівки доставлені у країну продажу, потрібно врахувати витрати на адміністрацію, зарплати працівникам магазину і рекламу – ця частина складе близько 15 доларів. За продаж компанія заплатить податок на додану вартість – ще приблизно 2 долари. Якщо бренд виставляє товар в іншого рітейлера або в спортивному магазині, у ціну включають ще 4,5 долара.

Читайте також: Модель весело показує, як відрізняється реальність від Instagram (фото)