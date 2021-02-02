Nike випустили кросівки, які можна взути без допомоги рук

Компанія Nike випустила кросівки, які легко взуваються без допомоги рук. У них немає шнурівки, а на нозі пара фіксується за допомогою відкидного задника, який замикається.

Модель отримала назву Nike GO FlyEase. Носок і задник пари з'єднані за допомогою еластичної стрічки: якщо натиснути на п'яту, відкидний задник з'єднається з передньою частиною завдяки шарнірному механізму.

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Верх кросівок складається з текстилю та технологічної сітки, а підошва оснащена двома окремими амортизуючими подушками в передній і задній частинах. Нові кросівки вийдуть у трьох кольорах – світлі пастельні, темні з синіми та фіолетовими деталями та повністю чорні.

За словами дизайнерів Nike, кросівки в першу чергу розроблялися для людей з обмеженими можливостями, але підійдуть не тільки їм. "Знаєте, двері супермаркетів відкриваються автоматично, і це дуже допомагає людям з фізичними обмеженнями і з дитячими колясками, а й іншим полегшує життя. Тут принцип такий самий", – сказала дизайнер і паралімпійська тріатлоністка Сара Райнертсен. Також вона додала, що в розробці і тестуванні GO FlyEase брали участь жінки на пізніх термінах вагітності.

Купити кросівки Nike GO FlyEase можна буде з 15 лютого. Спочатку вони будуть доступні тільки для обраних членів клубу Nike, а ширший реліз намічений на кінець 2021 року. Точна ціна пари поки невідома, але повідомляється, що вона буде коштувати близько 120 доларів.

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