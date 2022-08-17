Експертка пояснила, чому не варто відмовлятись від "лінивого сексу"

Може здаватись, що право на існування має лише палкий та пристрасний секс, але насправді і лінивий інтим може бути не менш приємним. Детальніше про це розповів секс-експертка з Індії.

Паллаві Барнвал є відомою тренеркою з сексуальності та стосунків, яка не лише видала власну книгу, а й активно веде профіль в інстаграмі, де має понад 59 тисяч підписників. Нещодавно вона підняла тему "лінивого сексу", щоб пояснити, як партнерам вдовольняти свої інтимні бажання.

І ще: Експерти назвали ознаки сексуальної несумісності з партнером: 18+

Секс не обов'язково завжди має бути інтенсивним та пристрасним, адже він може бути ще й надзвичайно ледачим. Якщо згадати про інші задоволення у житті – їжу, музику, прогулянки, спілкування – то вони не є інтенсивними. Так чому таким повинен бути й інтим, – розпочала Паллаві.

Вона наголосила, що нема нічого поганого у гарячих інтенсивних іграх у ліжку, якщо у партнерів є час, сили та настрій для цього. Але якщо втоми більше, а часу менше, то можна не відмовлятись від задоволення і знайти інший підхід.

Womanizer Toys on Unsplash

Пам'ятайте: секс – це те, що здається правильним в цей момент. Нема правил, якщо це те, чого вам обом зараз хочеться. Тому, якщо мало енергії, але є бажання, можна робити це ліниво! Як та ледача ранкова чашка чаю, яку ви п'єте, лежачи у ліжку, – зазначила експертка.

Якщо в одного з партнерів більше енергії, ніж в іншого, то він може бути активніше та домінувати. Якщо ж обом бракує заряду, то можна обирати ліниві позиції, приміром, позу ложки. Зважаючи на те, що обоє закоханих лежать на боці, то навіть повільні рухи можуть бути приємними та не забирати чимало сил.

Не обов'язково відчувати оргазм, якщо ви цього не прагнете, інколи фініш – це забагато зусиль, адже і під час контакту можна почуватись чудово. Насправді прекрасна практика тантричного сексу – це "підключення", коли партнери просто лежать, з'єднавши геніталії або торкаючись їх, та відчувають близькість, не рухаючись. Це чудовий спосіб почати день, – зауважує тренерка з сексуальності.

We-Vibe Toys on Unsplash

Читайте також: Як подарувати їй задоволення самими лише руками: що подобається, а що – не дуже