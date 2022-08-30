Безпечний секс: як уникнути інфекцій, що передаються статевим шляхом

Тема сексу вже давно для більшості світу припинила бути табуйованою, адже це звичайна частина людського життя. Але чимало хто досі практикує ледь не міфологічні способи захисту від венеричних захворювань. Розповідаємо, як займатись сексом безпечно та без наслідків для здоров'я.

Під час війни люди по-різному змінюють своє ставлення до інтиму та фізичних контактів загалом. Ще у перші місяці після повномасштабного вторгнення російських окупантів чимало українців відчули зниження лібідо. Цьому сприяв страх, невпевненість та несприятливі умови життя. Проте воєнний стан триває вже понад 6 місяців і люди поступово намагаються повернутись до того, що приносило їм задоволення раніше. Це доволі позитивний рух, але не варто забувати про безпеку у жодному випадку. Тому фахівці з платформи Бережи себе нагадали, як запобігти неприємним та небезпечним для здоров'я наслідкам інтиму.

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На щастя, запобігти інфекціям, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), у наш час легко. Бар’єрний метод контрацепції працює дуже добре: при правильному застосуванні та зберіганні якісні презервативи дають до 98% захисту, – наголошують експерти.

Правила використання презервативів:

Обирайте правильний для себе розмір, це зробить кондоми справді ефективними;

Зберігайте їх у спецпакування, а в ідеалі в окремій металевій коробочці;

Стежте за терміном придатності, якістю та цілісністю пакування;

Не використовуйте лубриканти з оліями, кремом та силіконом, оскільки жир у їхньому складі руйнує латекс. Краще надавати перевагу природній змазці або штучній на водній основі.

Змінюйте презерватив між статевими актами, а також у випадку, якщо почали вдягати не тим боком.

Детальніше про безпечний секс у зручному форматі:

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