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Сексуальна Ніколь Шерзінгер у латексі розбурхала фанатів (18+)

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Ніколь Шерзінгер у латексі - фото 1
Ніколь Шерзінгер у латексі / instagram.com/nicolescherzinger

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер не припиняє надихати та мотивувати жінок по всьому світу. А все через розкішний юний вигляд зірки, яка зовсім не соромиться приміряти найефективніші образи. І новенький вже викликав захват у фанатів!

42-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї майже 5 мільйонів підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.

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Нещодавно зірка заінтригувала шанувальників пікантними образами зі свого нового кліпу на трек "She's Bingo", створений спільно з Луїсом Фонсі (автор Despacito). Латексні костюми підкреслили форми Ніколь, яка встигла перевтілитись і в звабливу француженку у рожевому береті, і в юну дівчину з хвостиками. Зацініть:

instagram.com/nicolescherzinger - фото 450733
instagram.com/nicolescherzinger
instagram.com/nicolescherzinger - фото 450734
instagram.com/nicolescherzinger
instagram.com/nicolescherzinger - фото 450735
instagram.com/nicolescherzinger
instagram.com/nicolescherzinger - фото 450736
instagram.com/nicolescherzinger

А ось і промо до кліпу, який точно стане шалено популярним:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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