Кім Кардашян у відвертому бікіні підірвала мережу

Американська світська левиця Кім Кардашян похвалилася перед своїми шанувальниками пишними формами. Знаменитість показала фото в сексуальному бікіні.

Відповідні знімки 40-річна Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, на першому фото зірка позувала у відвертому бікіні бронзового відтінку на пляжі, продемонструвавши свої пишні форми. А на другому знімку вона обіймала свою старшу дочку 7-річну Норт.

І ще: Каньє Вест розпродає коштовності, подаровані колись Кім Кардашян

Користувачі мережі залишилися в захваті від знімка в купальнику Кардашян. У коментарях вони відзначили, що фігура зірки у чудовій формі.

Варто відзначити, що Кім Кардашян – американська зірка реаліті-шоу, актриса і фотомодель. Вона також була учасницею американського реаліті-шоу Танці з зірками та Сімейство Кардашян. Гортайте галерею:

Це цікаво: Кім Кардашян у маленькому бікіні граціозно вийшла з води: відео