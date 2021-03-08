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Кім Кардашян у відвертому бікіні підірвала мережу

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / instagram

Американська світська левиця Кім Кардашян похвалилася перед своїми шанувальниками пишними формами. Знаменитість показала фото в сексуальному бікіні.

Відповідні знімки 40-річна Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, на першому фото зірка позувала у відвертому бікіні бронзового відтінку на пляжі, продемонструвавши свої пишні форми. А на другому знімку вона обіймала свою старшу дочку 7-річну Норт.

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Користувачі мережі залишилися в захваті від знімка в купальнику Кардашян. У коментарях вони відзначили, що фігура зірки у чудовій формі.

Варто відзначити, що Кім Кардашян – американська зірка реаліті-шоу, актриса і фотомодель. Вона також була учасницею американського реаліті-шоу Танці з зірками та Сімейство Кардашян. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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