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Кендалл Дженнер спокусливо оголила плечі на новому фото
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Відома модель Кендалл Дженнер вирішила довести, що здатна прикувати до себе увагу навіть без зухвалого міні і "голих" нарядів. На каліфорнійському фестивалі музики вона з'явилася у доволі незвичному образі.
Дженнер одягла коротку світло-блакитну сукню з відкритими плечима і воланом в баварському стилі від House of Harlow 1960. Плаття виділялося незвичайною деталлю: довгими рукавами-рукавичками білого кольору з принтом у вигляді зелених півмісяців.
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Ідеальним доповненням до нього стали ботильйони на невисоких підборах в тон півмісяцям. Волосся модель зібрала у високий хвіст.
На відміну від інших зірок, які викладають кожен свій крок з фестивалю, Кендалл обмежилася одним знімком. Проте фото, яким вона поділилася в своєму акаунті, з перших хвилин зібрало купу лайків, коментарів і захоплень.
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