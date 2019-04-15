Кендалл Дженнер спокусливо оголила плечі на новому фото

Відома модель Кендалл Дженнер вирішила довести, що здатна прикувати до себе увагу навіть без зухвалого міні і "голих" нарядів. На каліфорнійському фестивалі музики вона з'явилася у доволі незвичному образі.

Дженнер одягла коротку світло-блакитну сукню з відкритими плечима і воланом в баварському стилі від House of Harlow 1960. Плаття виділялося незвичайною деталлю: довгими рукавами-рукавичками білого кольору з принтом у вигляді зелених півмісяців.

І ще: Гаряча дружина зірки Барселони відпочила у Каліфорнії: гарячі фото

Ідеальним доповненням до нього стали ботильйони на невисоких підборах в тон півмісяцям. Волосся модель зібрала у високий хвіст.

На відміну від інших зірок, які викладають кожен свій крок з фестивалю, Кендалл обмежилася одним знімком. Проте фото, яким вона поділилася в своєму акаунті, з перших хвилин зібрало купу лайків, коментарів і захоплень.

Читайте також: Тіна Кароль приміряла яскраву сукню з глибоким декольте