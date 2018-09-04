Нікі Мінаж випадково оголила груди під час концерту (18+)

Американська виконавиця Нікі Мінаж жорстко осоромилася на фестивалі Made In America в Філадельфії.

У зірки на сцені вивалилися груди. Про це повідомляє The Sun.

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Хіп-хоп співачка виконувала танцювальні рухи і у неї зісковзнули обидві шлейки, що прикривали груди. Співачка не розгубилася, "заправила" одну на місце, а другу прикрила рукою і продовжила танцювати. 35-річна Нікі Мінаж стала першою реперкою-хедлайнером в історії фестивалю Made In America.

Днями Нікі Мінаж показала фанатам в Instagram, як перевтілювалася за роки своєї музичної кар'єри. Виявляється, артистка міняла колір волосся так само часто, як і концертні костюми.

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